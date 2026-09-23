Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,85%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 24.830,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,85%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,85%, termina le contrattazioni a 24.830,29 punti.
Condividi
```