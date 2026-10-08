Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,30%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 23.965,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,30%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,30%, termina le contrattazioni a 23.965,98 punti.
Condividi
```