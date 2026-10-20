BTP Valore, raggiunta quota 5 miliardi di euro per il doppio collocamento retail

(Teleborsa) - Ha raggiunto quota 5 miliardi di euro
il collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme
, in programma
da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, e riservato esclusivamente al mercato retail. Dopo i 4,6 miliardi di euro collocati ieri, stamattina (alle 9:25), il BTP Valore
(con cedole trimestrali a tassi crescenti) segna 350 milioni di euro e il BTP Valore Insieme
(con unica cedola alla scadenza) arriva a 154 milioni di euro.
Il BTP Valore prevede
cedole con il cosiddetto meccanismo "step-up"
: 3,70% per il 1° e 2° anno; 4,10% per il 3° e 4° anno; 4,70% per il 5° anno. Il BTP Valore Insieme avrà un tasso minimo garantito del 22,25% corrisposto alla fine
dei 5 anni, insieme al rimborso del capitale investito. I tassi rappresentano un minimo garantito, in quanto potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
BTP Valore e BTP Valore Insieme possono essere sottoscritti congiuntamente o separatamente
dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
L'investimento minimo, per entrambi i BTP Valore, è pari a 1.000 euro
e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini. I titoli sono collocati sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i 5 anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito.
Prevista la consueta tassazione agevolata
sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%, nonché l'esenzione dalle imposte di successione e l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio.