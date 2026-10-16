BTP Valore: cedole minime dal 3,70%, cedola unica al 22,25% per il Valore Insieme

Al via lunedì 19 ottobre.

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti del primo collocamento doppio BTP Valore e BTP Valore Insieme, in programma da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali o affini, il cosiddetto mercato retail.



Il BTP Valore con cedole trimestrali (codice Isin IT0005735201) avrà tassi crescenti secondo il cosiddetto schema "step-up": 3,70% per il primo e secondo anno, 4,10% per il terzo e quarto anno, 4,70% per il quinto anno. Il BTP Valore Insieme (Isin IT0005735227), con unica cedola alla scadenza, avrà un tasso minimo garantito del 22,25%, corrisposto alla fine dei cinque anni, insieme al rimborso del capitale investito.



I tassi comunicati rappresentano un minimo garantito: potranno, al termine del collocamento, essere rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.



Come sottoscrivere



I due titoli potranno essere sottoscritti congiuntamente o separatamente tramite il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. I titoli saranno collocati sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana alla pari (prezzo uguale a 100), senza commissioni né vincoli, e potranno essere ceduti del tutto o in parte durante i cinque anni alle condizioni di mercato, ferma restando la garanzia del rimborso a scadenza dell'intero capitale investito.



Fisco e importi



È prevista la consueta tassazione agevolata sui rendimenti, al 12,5% come per tutti i titoli di Stato, oltre all'esenzione dalle imposte di successione e all'esclusione dal calcolo dell'Isee fino a 50.000 euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio. L'investimento minimo, per entrambi i titoli, è di 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà del Mef di chiudere anticipatamente l'emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa, consultabile sul sito del Mef e del Dipartimento del Tesoro, alla sezione Debito pubblico.

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