PALLADIUM del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Modesto guadagno per il metallo prezioso, che avanza di poco a +0,36%.
Lo status tecnico di medio periodo del palladio rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 1.136,2, mentre i supporti sono stimati a 1.104,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 1.168,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)