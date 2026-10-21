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A Piazza Affari prove di rimbalzo per i titoli tech. In vetta Prysmian

Finanza
A Piazza Affari prove di rimbalzo per i titoli tech. In vetta Prysmian
(Teleborsa) - A Piazza Affari si registra un recupero dei titoli tecnologici, in un contesto di miglioramento del sentiment verso il comparto dopo i risultati superiori alle attese di SpaceX e le prospettive positive di Super Micro Computer.

Tra i player del settore, in evidenza Prysmian (+2,8%), Technoprobe (+2,1%) e STMicroelectronics (+1,4%) Quest’ultima sarà chiamata la prossima settimana alla prova dei conti.

L’attenzione degli investitori si concentra ora sulle trimestrali di Meta e Tesla, chiamate a confermare le prospettive di crescita del settore. Restano tuttavia i dubbi sulla sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla solidità dei bilanci, ai livelli di indebitamento e alla capacità delle società di generare flussi di cassa adeguati a finanziare i piani di sviluppo.


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