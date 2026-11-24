(Teleborsa) - Seduta all'insegna dei forti realizzi
sul comparto tech
dopo la corsa di ieri spinta da Nvidia
. Tornano infatti in primo piano i dubbi
sulla sostenibilità degli investimenti in intelligenza artificiale mentre si è smorzato l'entusiasmo legato al recente annuncio relativo al reintegro
, con effetto immediato, di Jensen Huang
a presidente e amministratore delegato nonché membro del consiglio di amministrazione del colosso dei chip.
In particolare, a Piazza Affari, scivolano in coda al Ftse Mib
, Stm
(-5,5%), Prysmian
(-5%) e Technoprobe
(-4,8%). Volgendo lo sguardo sul resto dell'Europa, Asm International
e Asml Holding
cedono ad Amsterdam rispettivamente il 4,7 e il 3,4% mentre Infineon
lascia sul terreno il 4,9% a Francoforte.