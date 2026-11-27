Il tech prosegue la rimonta, Technoprobe in vetta al Ftse Mib

Gli investitori restano comunque cauti sull'AI

(Teleborsa) - Prosegue la rimonta del settore tecnologico sia in Italia sia oltre i confini nazionali. Dopo settimane di incertezze sull'effettiva utilità degli investimenti in intelligenza artificiale per centinaia di miliardi di dollari, gli investitori rimangono comunque cauti, sempre intenti a valutare se sia terminata la fase di sell-off sul segmento.



Nonostante gli ultimi acquisti, il Nasdaq 100 si avvia intanto a registrare il suo peggior mese dal 2022, mentre restano aperti gli interrogativi sull'impatto dell'aumento dei costi di finanziamento, di una possibile stretta normativa e delle minacce derivanti dall'AI.



"La ripresa potrebbe avere una certa solidità dopo una correzione così brusca", ha affermato Santiago Mateo di CaixaBank. "Il dibattito si sta spostando dall'adozione dell'IA all'economia dell'IA: se l'enorme quantità di capitale investito possa generare rendimenti adeguati".



Focalizzando lo sguardo sui singoli titoli tech, spiccano, a Piazza Affari, Technoprobe in rialzo di oltre il 6% trainando il Ftse Mib , Stm (+5,1%) e Prysmian (+3,7%). Nel resto dell'Europa, corrono, ad Amsterdam, Asm International (+5,6%) e Asml Holding (+5,5%), toniche come Infineon in rally a Francoforte del 5,7%.



(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)

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