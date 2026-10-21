Milano
17:35
49.644
+1,17%
Nasdaq
20:30
29.899
+1,39%
Dow Jones
20:30
52.810
+0,60%
Londra
17:35
10.753
+0,19%
Francoforte
17:35
25.645
+1,35%
Mercoledì 21 Ottobre 2026, ore 20.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8385 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8385 sterline alle 19:30
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,8385 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Exchange rates: euro at 0.8385 pounds at 19:30
Cambi: euro a 0,8449 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8575 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8453 sterline alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,12%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8586 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,858 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8482 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8396 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8571 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8572 sterline alle 08:30
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto