Recordati, Barclays conferma Equalweight e alza il target price
(Teleborsa) - Barclays conferma la raccomandazione "Equalweight" sul titolo Recordati e alza il target price a 56 euro dai precedenti 55 euro.
Intanto a Piazza Affari, le azioni Recordati si muovono con debolezza mostrando una variazione percentuale pari a -0,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del gruppo farmaceutico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo di Recordati mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52,98 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52,93. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,03.
```