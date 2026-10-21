Stellantis: Jupiter aumenta short, Marshall Wace riduce, AQR torna sopra soglia

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis , gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Jupiter Asset Management ha aumentato ieri la propria posizione allo 0,9% (rispetto allo 0,8% datato 19 ottobre 2026) e Marshall Wace l'ha ridotta all'1,98% (rispetto al 2,09% datato 16 ottobre 2026). AQR Capital Management è invece tornato sopra soglia con uno 0,5%, dopo essere sceso allo 0,49% il 2 ottobre 2026.



Immutate le posizioni di Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Citadel Advisors (0,55% al 29 settembre), Ilex Capital Partners (0,66% al 14 ottobre), Jericho Capital Asset Management (1,3% al 17 settembre), KGH (1,12% al 29 settembre), Kintbury Capital (0,8% al 18 agosto) e Two Sigma Investments (1,04% al 19 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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