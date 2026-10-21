Stellantis: Jupiter aumenta short, Marshall Wace riduce, AQR torna sopra soglia
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Stellantis, gruppo automobilistico quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Jupiter Asset Management ha aumentato ieri la propria posizione allo 0,9% (rispetto allo 0,8% datato 19 ottobre 2026) e Marshall Wace l'ha ridotta all'1,98% (rispetto al 2,09% datato 16 ottobre 2026). AQR Capital Management è invece tornato sopra soglia con uno 0,5%, dopo essere sceso allo 0,49% il 2 ottobre 2026.
Immutate le posizioni di Arrowstreet Capital (0,8% al 12 ottobre), Citadel Advisors (0,55% al 29 settembre), Ilex Capital Partners (0,66% al 14 ottobre), Jericho Capital Asset Management (1,3% al 17 settembre), KGH (1,12% al 29 settembre), Kintbury Capital (0,8% al 18 agosto) e Two Sigma Investments (1,04% al 19 ottobre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
```