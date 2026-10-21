Saipem, Janus Henderson torna sopra soglia nello short

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Saipem , società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Janus Henderson Investors UK è tornato ieri sopra soglia con uno 0,53%, dopo essere sceso allo 0,47% il 2 giugno 2026.



Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 10 settembre), Capital Ventures International (3,65% al 14 ottobre), Crédit Industriel et Commercial (0,53% al 29 giugno), GLG Partners (0,6% all'1 ottobre), Hudson Bay Capital Management (1,14% al 22 maggio), LMR Partners (2,3% all'8 ottobre), Melqart Asset Management (0,9% al 29 settembre), O'Connor Alternative Investments (2,1% al 14 ottobre) e Syquant Capital (1,49% al 19 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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