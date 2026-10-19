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Lettura rialzista per Stellantis

Finanza
Lettura rialzista per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Effervescente la casa automobilistica italo-francese-statunitense, tra i componenti del FTSE MIB, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,80%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Stellantis ai prezzi attuali pari a 3,986 Euro, con stop loss individuato in area 3,825 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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