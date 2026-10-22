Accor rivede al rialzo outlook 2026. Ricavi 3° trimestre in accelerazione

(Teleborsa) - Accor , big francese operante nel settore alberghiero e della ristorazione, ha chiuso il terzo trimestre con risultati positivi, annunciando anche un miglioramento delle previsioni per l'esercizio in corso.



La società ha chiuso il terzo trimestre con ricavi per camera (REVPAR) in aumento del 4,9% e con un aumento del fatturato dell'unità alberghiera del 3%. I ricavi complessivi si sono attestati a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 7,7% rispetto all'anno precedente ed a parità di cambi.



"Il Gruppo ha registrato una forte crescita nel terzo trimestre, supportata in particolare dalla nostra divisione Luxury & Lifestyle e da un calendario di eventi favorevole in diversi mercati chiave", ha spiegato l'Amministratore delegato Sébastien Bazin, aggiungendo "le solide performance, unite alla continua disciplina finanziaria in un contesto geopolitico incerto, ci consentono di rivedere al rialzo le nostre previsioni sull'EBITDA per l'intero anno".



Per l'esercizio 2026, Accor prevede ora un EBITDA ricorrente tra 1,27 e 1,285 miliardi di euro, in rialzo rispetto ad una previsione originaria di 1,26-1,28 miliardi di euro. L'azienda prevede inoltre una crescita annua dei ricavi per camera nella parte alta della forchetta iniziale, compresa tra il 2% e il 2,5%. La crescita della rete dovrebbe attestarsi al 3-3,5%.





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