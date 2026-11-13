TIM, Barclays conferma Overweight e tp a 6,25 euro: attesa accelerazione nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Barclays
conferma il prezzo obiettivo su Telecom Italia
a 6,25 euro e la raccomandazione "Overweight". Il broker ha aggiornato le proprie stime dopo i risultati dei primi nove mesi
, riducendo le previsioni sull'EBITDAaL organico dello 0,4% per il 2026 e dell'1,5% per il 2027, principalmente per effetto dell'andamento del segmento brasiliano e del deprezzamento del real.
Secondo gli analisti, la traiettoria dei risultati dei primi nove mesi è ancora inferiore agli obiettivi fissati per l'intero esercizio, ma ci sono elementi che fanno prevedere una significativa accelerazione nell'ultimo trimestre. Nel report “Telecom Italia/TIMB: 2026 guidance on track”, il broker sottolinea in particolare la fiducia del management nel raggiungimento della guidance 2026.Attesa un'accelerazione nel quarto trimestre
La società ha confermato gli obiettivi per il 2026, facendo affidamento su una forte accelerazione della crescita organica dell'EBITDAaL nel quarto trimestre. Nei primi nove mesi l'indicatore è cresciuto del 4%, a fronte di una guidance compresa tra il 5% e il 6% per l'intero anno.
Secondo Barclays, il management si è mostrato molto fiducioso sulla possibilità di recuperare terreno negli ultimi tre mesi dell'esercizio, grazie a una base di confronto più favorevole sul fronte dei costi operativi e all'accelerazione attesa dei ricavi B2B, con la concretizzazione di importanti contratti nel quarto trimestre.
I risultati del trimestre hanno evidenziato ricavi superiori dell'1,5% al consenso, mentre l'EBITDAaL organico si è attestato sostanzialmente in linea con le attese del broker. Il free cash flow after leases ha invece superato le previsioni, sostenuto da una migliore dinamica del capitale circolante e da minori imposte pagate.Frequenze, il nodo della decisione regolatoria
Tra i temi ancora aperti, Barclays segnala il rinnovo delle frequenze, con la scelta tra proroga e asta. Il management si è detto fiducioso su un esito positivo del processo. Secondo il broker, la pubblicazione della legge di Bilancio italiana per il 2027, attesa a dicembre, potrebbe fornire indicazioni sulla decisione finale.