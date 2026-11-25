USA, PIL terzo trimestre al 4,3%, in forte accelerazione rispetto alla lettura preliminare

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, l'economia statunitense ha registrato una crescita su base trimestrale del 4,3%, un dato nettamente superiore al 3,4% indicato nella stima preliminare e che segna il tasso di espansione più rapido degli ultimi tre anni. Il dato registra una accelerazione anche rispetto alla crescita del 2,2% del trimestre precedente e al +3,5% atteso del consensus.



Tale risultato riflette revisioni al rialzo degli investimenti e della spesa per consumi.



Gli investimenti interni privati ??sono aumentati del 22,4% (rispetto al 19,4% della stima preliminare), sostenuti da un forte impegno nell'intelligenza artificiale. I consumi delle famiglie hanno accelerato (4,2% rispetto al 3,8%), trainati sia dai beni (4,7% contro il 3%) che dai servizi (3,9% rispetto al 4,1%).









(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

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