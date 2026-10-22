Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Rialzo marcato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in utile dell'1,40% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo dell'Eurostoxx 50 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6.236. Supporto stimato a 6.150. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6.322.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)