Milano 9:17
48.965 -1,37%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
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Londra 9:17
10.682 -0,66%
25.396 -0,97%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Piccolo passo in avanti per il maggiore indice americano, che porta a casa un misero +0,58%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.789,7, mentre il primo supporto è stimato a 7.692. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.887,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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