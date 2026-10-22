Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 21/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Piccolo passo in avanti per il maggiore indice americano, che porta a casa un misero +0,58%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.789,7, mentre il primo supporto è stimato a 7.692. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.887,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)