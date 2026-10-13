Milano 9:39
50.184 +0,30%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:39
10.756 +0,93%
25.327 +0,20%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta trascurata per il maggiore indice americano, che archivia la giornata con un controllato -0,06%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7.829 e primo supporto individuato a 7.775,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7.882,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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