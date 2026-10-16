Milano 10:42
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Discreta performance per il maggiore indice americano, che si è attestato a 7.744,1.

Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7.797,4 con primo supporto visto a 7.704,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7.665,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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