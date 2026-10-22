Attese positive per DCC
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,08%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su DCC disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 64,4 sterline, con stop loss stimato a quota 61,78 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```