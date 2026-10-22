Attese positive per DCC

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Seduta positiva per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,08%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su DCC disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 64,4 sterline, con stop loss stimato a quota 61,78 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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