Forte interesse per DCC

(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Rialzo marcato per la società che offre servizi di marketing e assistenza aziendale alle vendite , tra i componenti del FTSE 100 , che archivia la sessione in utile dello 0,23% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 64,5 sterline, con stop loss individuato a quota 61,78 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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