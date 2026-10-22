Barclays taglia 5.000 posti di lavoro

Si allunga la lista delle grandi banche che puntano su intelligenza artificiale e automazione

(Teleborsa) - Barclays taglierà 5.000 posti di lavoro per ridurre i costi attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale.



I tagli riguardano circa il 5% della forza lavoro complessiva della banca; circa il 60% delle posizioni eliminate si concentra nelle funzioni di supporto, inclusi gli sviluppatori. Il dato comprende anche 1.000 posizioni già soppresse nel primo semestre dell'anno. L'iniziativa rientra negli sforzi di Barclays per contenere le spese, dopo che, nei mesi scorsi, erano stati registrati costi superiori alle attese.



Questa riorganizzazione comporterà per la banca una spesa di circa 600 milioni di sterline quest'anno — una cifra quasi doppia rispetto alle stime iniziali — finalizzata a ridurre i costi futuri. Gli investitori avevano espresso preoccupazione per i livelli di spesa emersi nei risultati semestrali, nonostante un nuovo piano di riduzione dei costi fosse già stato annunciato a febbraio. Alla fine del 2025, Barclays contava circa 93.000 dipendenti a livello globale.



L'istituto di credito londinese si aggiunge così alla lista delle grandi banche che stanno riducendo il proprio organico, in un contesto in cui le nuove tecnologie stanno trasformando profondamente il settore bancario. HSBC sta valutando l'eliminazione di un numero di posizioni che potrebbe arrivare a 20.000 nei prossimi anni, mentre Standard Chartered prevede di ridurre di oltre il 15% i ruoli nelle funzioni aziendali entro il 2030.

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