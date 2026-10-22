Banco BPM, adesioni per 143 milioni di euro all'offerta di riacquisto sull'AT1

(Teleborsa) - Banco BPM ha annunciato i risultati dell'offerta rivolta agli obbligazionisti del proprio prestito obbligazionario perpetuo "€300.000.000 7,000% Additional Tier 1 Notes" per il riacquisto in contanti di tutto o parte dei propri titoli. Alla scadenza, l'ammontare nominale complessivo di titoli esistenti validamente offerti ammontava a 143.194.000 euro. Ai sensi dei termini e delle condizioni, Banco BPM intende accettare il riacquisto per l'ammontare nominale complessivo dei titoli validamente offerti.



Citigroup e Goldman Sachs (Structuring Agents), Banca Akros (parte correlata), Barclays , BNP Paribas , Crédit Agricole (parte correlata) e Deutsche Bank agiscono come Dealer Managers.



Il 21 ottobre 2026, Banco BPM ha emesso 400 milioni di euro di obbligazioni Additional Tier 1 al 6,750%.

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