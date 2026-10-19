Barclays sotto pressione a Londra con indagine della BoE su gestione di prestiti illiquidi

Pesano i dubbi di sottostima del rischio

(Teleborsa) - Barclays sotto pressione con il titolo che cede oltre il 3% alla Borsa di Londra.



Ad alimentare le vendite sono soprattutto le indiscrezioni secondo cui la Bank of England starebbe valutando se alcuni trader dell'istituto abbiano classificato in modo improprio prestiti illiquidi legati al private credit, con il rischio di una sottostima dell'esposizione effettiva.



Una "fonte a conoscenza dei fatti", come riporta il Financial Times, ha spiegato che la Prudential Regulation Authority, l'autorità di vigilanza della banca centrale britannica, ha ricevuto all'inizio dell'anno una segnalazione riguardante il trattamento contabile di alcuni total return swap utilizzati per finanziare operazioni nel credito privato.



I trader di Barclays, sempre secondo il quotidiano britannico, avrebbero difeso l'impostazione adottata sostenendo che le esposizioni potessero essere considerate posizioni di trading in quanto coperte da total return swap speculari stipulati con altre controparti. La stessa authority, tuttavia, aveva già richiamato le banche lo scorso anno sul rischio di "riconfezionare" asset illiquidi in strutture apparentemente più negoziabili al fine di beneficiare di un trattamento patrimoniale più favorevole.



Il quadro tecnico del titolo

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding bancaria inglese , che fa peggio del mercato di riferimento.



Le implicazioni tecniche attuali di Barclays mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 4,162 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 4,253. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 4,126.

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