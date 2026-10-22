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Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,09% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 63.917,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,09% alle 04:50
Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,09% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 63.917,43 punti.
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