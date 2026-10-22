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Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,58% alle 08:20
Il Nikkei 225 tratta a 62.955,86 punti
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22 ottobre 2026 - 08.20
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Tokyo perde terreno e riporta un -2,58% alle 08:20, scambiando a 62.955,86 punti.
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