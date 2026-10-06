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Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 70.081,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (+0,19% alle 04:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile +0,19% alle 04:50 e scambia a 70.081,53 punti.
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