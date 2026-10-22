Milano 9:20
48.956 -1,39%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 9:20
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Cambi: euro a 0,839 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,839 sterline alle 08:30
Euro a 0,839 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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