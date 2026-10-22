Milano 17:10
48.435 -2,44%
Nasdaq 17:10
29.083 -2,48%
Dow Jones 17:10
52.655 -0,38%
Londra 17:10
10.721 -0,30%
Francoforte 17:09
25.392 -0,99%

Cambi: euro a 0,923 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,923 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,923 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```