Milano 12:09
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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 354,59 punti.
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