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Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni crolla del 3,34%, scendendo fino a 353,07 punti.
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