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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Telecommunications
Giornata di guadagni per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che continua la giornata a 369,24 punti.
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