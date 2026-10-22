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Italmobiliare, Morgan Stanley si muove nel capitale ma quota totale è stabile al 5,34%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Italmobiliare, Morgan Stanley si muove nel capitale ma quota totale è stabile al 5,34%
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha ridotto e poi riportato sopra la soglia del 5% la propria posizione in strumenti finanziari su Italmobiliare, la holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari. È quanto emerge da due comunicazioni inviate alla Consob il 20 e il 21 ottobre 2026, relative a variazioni avvenute rispettivamente il 14 e il 15 ottobre.

Nella prima notifica, legata all’esercizio di strumenti finanziari, la quota detenuta tramite strumenti è scesa al 2,77% dal 5,36% della precedente comunicazione, mentre è comparsa una componente in azioni pari al 2,57%. La posizione complessiva della banca d’affari statunitense si è così attestata al 5,34%, in lieve calo dal 5,36%.

Il giorno successivo il quadro si è nuovamente invertito: la componente in strumenti finanziari è risalita al 5,33%, mentre quella in azioni è scesa allo 0,01%, lasciando invariata al 5,34% la partecipazione complessiva. Secondo il modulo, la variazione è legata all'acquisto o cessione di strumenti finanziari.

In entrambi i casi la quota in strumenti finanziari è interamente costituita da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito, esercitabili in qualsiasi momento.
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