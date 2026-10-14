Morgan Stanley debole nel pre-market nonostante solida trimestrale e sopra le attese

Ted Pick: "Continuiamo a investire per la crescita"

(Teleborsa) - Morgan Stanley viaggia debole nel pre-market (-0,9%) nonostante risultati del terzo trimestre in crescita e superiori alle attese. Nel dettaglio, la banca d'affari ha archiviato il periodo con ricavi aumentati del 12% a 20,3 miliardi di dollari, rispetto ai 18,2 miliardi del corrispondenti tre mesi dello scorso anno e a fronte di un consensus di circa 20 miliardi.



L'utile netto è stato di 4,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,6 miliardi di dollari dell'anno precedente. L'utile per azione si è attestato a 3,03 dollari dai precedenti 2,8 dollari e superando i 2,94 dollari previsti dagli analisti.



La ripartizione del fatturato per business

La divisione Institutional Securities ha registrato ricavi netti pari a 10,0 miliardi di dollari, riflettendo una solida performance nel segmento Equity e la forza dell'attività di Advisory.



Wealth Management ha conseguito ricavi netti record di 9,1 miliardi di dollari, grazie a solide commissioni di asset management e a un maggiore margine di interesse, generando un margine ante-imposte del 30,4%. Nel trimestre, la divisione ha registrato un afflusso netto di nuovi asset pari a 232 miliardi di dollari e flussi basati su commissioni per 80 miliardi di dollari.



I risultati della divisione Investment Management evidenziano ricavi netti pari a 1,5 miliardi di dollari, trainati principalmente dalle commissioni su masse in gestione mediamente più elevate. Il trimestre ha registrato flussi netti positivi a lungo termine per 15,8 miliardi di dollari.



Le parole del Presidente e Amministratore Delegato

"Morgan Stanley ha registrato un altro trimestre solido, con ricavi netti pari a 20,3 miliardi di dollari, un utile per azione (EPS) di 3,03 dollari e un ROTCE del 22,6%, afferma Ted Pick. "La Integrated Firm sta mettendo a sistema l'intera gamma di competenze di Morgan Stanley per offrire ai clienti soluzioni e consulenza differenzianti. La divisione Institutional Securities ha beneficiato di una solida performance globale, trainata dal segmento azionario (Equity), mentre il Wealth Management ha registrato ricavi record e ha raccolto 232 miliardi di dollari di nuova raccolta netta e 80 miliardi di dollari di flussi da commissioni (fee-based). Nel complesso, considerando Wealth e Investment Management, il totale degli attivi dei clienti è salito a 10,5 trilioni di dollari, a conferma della portata della nostra piattaforma e della forza del nostro marchio. Continuiamo a investire per la crescita, offrendo al tempo stesso solidi rendimenti agli azionisti".

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