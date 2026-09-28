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Attese positive per Italmobiliare

Finanza
Attese positive per Italmobiliare
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Brillante rialzo per la holding di partecipazioni, parte del FTSE Italia Star, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,80%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 25,45 Euro, Italmobiliare è molto appetibile con stop loss impostato a quota 24 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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