Attese positive per Italmobiliare

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Brillante rialzo per la holding di partecipazioni , parte del FTSE Italia Star , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,80%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 25,45 Euro, Italmobiliare è molto appetibile con stop loss impostato a quota 24 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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