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Parigi: andamento negativo per Renault

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Renault
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Il movimento di Renault, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario tecnico di Renault mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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