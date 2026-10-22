Parigi: andamento negativo per Renault
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Il movimento di Renault, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Renault mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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