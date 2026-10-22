Parigi: andamento negativo per Renault

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese , in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



Il movimento di Renault , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Renault mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,68. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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