Milano 13:52
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Londra 13:52
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Parigi: andamento negativo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Renault
Si muove verso il basso la casa automobilistica francese, con una flessione del 2,50%.
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