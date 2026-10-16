Parigi: balza in avanti Renault
(Teleborsa) - Bene la casa automobilistica francese, con un rialzo del 2,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Renault evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Renault rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Renault perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 27,03 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 27,61. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 26,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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