Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sottotono indice spagnolo, che chiude la seduta con un calo del 2,12%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.775,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19.188,7. Il peggioramento di IBEX 35 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18.638,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)