Attese positive per News Corp
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Brillante rialzo per il gruppo di media e servizi informativi, parte dell'S&P-500, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,03%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 33,95 USD, News Corp è molto appetibile con stop loss impostato a quota 13,06 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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