Attese positive per News Corp

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Brillante rialzo per il gruppo di media e servizi informativi , parte dell' S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,03%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 33,95 USD, News Corp è molto appetibile con stop loss impostato a quota 13,06 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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