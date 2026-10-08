Indicazioni rialziste per News
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Giornata fiacca per News, tra i titoli dell'S&P-500, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%, anche se il quadro tecnico di medio rimane positivo.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 31,52 USD, con stop loss posto a quota 13,06, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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