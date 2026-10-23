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Londra 22-ott
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Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove a 3.612,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Shanghai, in calo dell'1,25% alle 05:48
Shanghai, in perdita dell'1,25% alle 05:48, tratta in ribasso a 3.612,18 punti.
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