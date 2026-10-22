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Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,07%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.658,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Shanghai, in discesa del 2,07%
Affonda sul mercato Shanghai, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 3.658,03 punti.
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