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Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,77%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.768,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,77%
Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,77%, termina le contrattazioni a 3.768,06 punti.
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