Milano 22-ott
48.384 0,00%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
52.868 +0,02%
Londra 22-ott
10.725 0,00%
Francoforte 22-ott
25.372 0,00%

Cambi: euro a 0,8374 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8374 sterline alle 08:30
Euro a 0,8374 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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