Carburanti, da Palazzo Chigi: Kuwait disponibile a proroga price cap di Q8 dopo bilaterale con Meloni

Durante la visita adottato Action Plan 2027-2030: ampio spazio alla collaborazione in ambito energetico.

(Teleborsa) - Nel bilaterale a Kuwait City tra la premier Giorgia Meloni e l'Emiro è emersa la disponibilità del Kuwait a prorogare il price cap su benzina e gasolio già applicato da Q8, in risposta all'appello del governo italiano per "contenere i costi dell'energia e tutelare famiglie e imprese". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, che parlano di "un segnale concreto" della solidità dei rapporti tra i due Paesi. Il testo non indica il livello del tetto né fino a quando verrebbe esteso.



Gli accordi e l'Action Plan



La visita ha portato all'adozione dell'Action Plan 2027-2030, firmato da Meloni e dal premier sceicco Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah. In particolare, nel capitolo dedicato all'energia, i due governi si impegnano a "promuovere l'uso di tecnologie innovative nel settore energetico" e a "facilitare partenariati tra imprese energetiche italiane e kuwaitiane per sostenere una transizione energetica sostenibile per la società e le imprese, in conformità con il principio di neutralità tecnologica". Si punta a "sviluppare mercati per carburanti sostenibili, come idrogeno rinnovabile e a basse emissioni, biocarburanti e biogas", e a diffondere sistemi di stoccaggio delle rinnovabili e soluzioni per la CO2 come la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio (Ccus).



Sull'elettricità si vuole "sviluppare reti più efficienti, affidabili e accessibili", sulle materie prime critiche "promuovere sinergie", mentre sul turismo si prevede di "sostenere l'istituzione di collegamenti aerei diretti" tra Italia e Kuwait. L'intesa prevede un forum su affari e investimenti "almeno ogni due anni" e il monitoraggio dei progressi "attraverso incontri periodici".



Sono stati scambiati anche un memorandum tra Agenzia Ice e Autorità kuwaitiana per gli investimenti diretti, una lettera di intenti tra Leonardo e il ministero della Difesa kuwaitiano e un protocollo tra Carabinieri e Guardia nazionale.

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