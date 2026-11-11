Ddl concorrenza, da proroga Tutele graduali a price cap: le proposte

Gli emendamenti al ddl Concorrenza che riguardano il mercato dell'energia

(Teleborsa) - Sono molte le novità introdotte dagli emendamenti al ddl Concorrenza, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Dalla proroga di un anno al price cap: le misure che riguardano l'energia sono varie, ma minime, come sollecitato dagli operatori di settore.



La proroga delle Tutele graduali

Un emendamento dei relatori prevede la prorga di un anno del Servizio a Tutele Graduali per gli utenti domestici "vulnerabili" dal 31 marzo 2027 al 31 marzo 2028, "al fine di assicurare ai clienti domestici un passaggio graduale e consapevole al mercato libero dell'energia elettrica in una fase di persistente instabilità dei prezzi". "Resta ferma la facoltà di concludere in ogni momento un contratto nel mercato libero", precisa l'emendamento. La proroga non comporta costi per lo Stato.



Il Pd propone un "price cap" sui carburanti

Un altro emendamento presentato dal Pd propone un "price cap" sul prezzo dei carburanti. Un regime temporaneo e straordinario per il contenimento dei prezzi alla pompa che si attiva per 90 giorni, prorogabili una sola volta, quando intervengano di forti tensioni sui mercati internazionali dell'energia. Il meccanismo si attiverebbe con decreto del Mimit a seguito di una relazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, fissando un prezzo massimo sulla base del valore pre-shock e tenendo in considerazione le oscillazioni di prezzo del petrolio e dei prodotti raffinati, il cambio, i noli ed eventuali margini di raffinazione anomali. Durante l’applicazione del price cap, produttori e grossisti dovrebbero adeguare i prezzi in modo da non annullare il margine dei gestori di impianti di erogazione.



Incentivi alle CER fino al 2030

In tema rinnovabili, l'emendamento a firma M5S proroga di tre anni il termine per gli incentivi per le comunità energetiche e l’autoconsumo condiviso, dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2030. Le coperture sarebbero attinte dalle componenti tariffarie per le rinnovabili. Il tetto di potenza incentivata resterebbe fermo a 5 gigawatt. L'emendamento prevede anch4e che il GSE pubblichi ogni tre mesi una relazione aggiornata sulla potenza incentivata e su quella ancora disponibile.



Telemarketing e intermediari di luce e gas

Altre due proposte puntano a rendere più trasparente il mercato al dettaglio. Ben due emendamenti si occupano del telemarketing, stabilendo il divieto, dopo 60 giorni, di sollecitazioni commerciali telefoniche anche tramite messaggi, finalizzate a proporre o concludere contratti. Ben quattro emendamenti bipartisan invece si occupano di rendere più trasparente il mercato al dettagli odi luce e gas, puntando a rendere riconoscibili mediante ragione sociale e marchio gli intermediari che fanno firmare i contratti.

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