Nuovi allarmi bomba nelle scuole, controlli in corso. Palazzo Chigi: "Definiamo protocollo"

Nuove minacce anche a Palazzo Chigi considerate "fake". In Francia allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais

(Teleborsa) - Stanno arrivando segnalazioni da diverse regioni italiane - dal Veneto alla Liguria, dall’Umbria al Lazio fino alla Sicilia -su nuovi allarmi bomba nelle scuole, la modalità sarebbe la medesima, via email con un testo analogo a quello di ieri. In alcuni istituti gli studenti sono stati fatti uscire, in altri sono in corso le verifiche.



Nuovi allarmi bomba nelle scuole



Intanto, allarme bomba anche a Palazzo Chigi insieme alla richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: un nuovo "allarme fake", viene spiegato, a seguito del quale non sono stati attivati controlli perché "è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato". Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, "non c'è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto".



Palazzo Chigi: "Definiamo protocollo"



“Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”, fa sapere intanto Palazzo Chigi in una nota.



“Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.



Disagi anche in Francia per un'allerta bomba scattato alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun.

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