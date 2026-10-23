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Eurozona: l'EURO STOXX Telecommunications si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Telecommunications si muove verso il basso
Profondo rosso per l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che retrocede a 345,6 punti, in netto calo dell'1,73%.
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